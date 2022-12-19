«МЮ» хочет купить на место Роналду форварда, игравшего в финале ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции и менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может сменить немецкую Бундеслигу на Английскую премьер-лигу. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, заинтересованность в трансфере 25-летнего серебряного призера чемпионата мира – 2022 проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» подыскивают нового центрального нападающего после ухода португальца Криштиану Роналду.

Transfermarkt оценивает стоимость Тюрама в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Бундеслиги Маркус провел 15 матчей, забил десять голов и отдал три ассиста.