​Хау ответил на вопрос о возможном подписании лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау получил вопрос о возможном подписании полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

Как известно, Энцо Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира – 2022. На клубном уровне полузащитник выступает за лиссабонскую «Бенфику».

«Я знаю о Фернандесе, я знаю этого игрока. Но я думаю, что трансферная сумма может быть достаточно высокой», - сказал Хау журналистам.

«Ширер сказал, что Фернандес будет хорошо смотреться в чёрно-белой форме? Я этого не слышал, прошу прощения у Алана. Наверное, я смотрел другой канал», - добавил рулевой «Ньюкасла».