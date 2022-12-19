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​Эррера вспомнил о работе с Моуринью

19 Декабря 2022 • 16:58 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера вспомнил о выступлениях под руководством Жозе Моуринью.

«Я был для него важным игроком. При Моуринью я стал играть за сборную, это был ключевой момент в моей карьере. Также тогда я получил награду «Игрок сезона» от фанатов. Я благодарен ему за тот период.

Моуринью был немного дерьмовым, как и я (вероятно, Эррера имеет в виду сложный характер – прим.). При Моуринью был футбол, который отличался от стиля ван Галя, Бьелсы и Вальверде. Мне нравилось быть частью той команды и помогать ей. У нас был скорее контратакующий стиль, но мы выиграли три трофея и вышли в Лигу чемпионов. Неплохой результат», - рассказал Эррера клубному ТВ «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Андер Эррера
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