Анчелотти высказался о будущем безработного Роналду

Итальянский тренер Карло Анчелотти, который является наставником мадридского «Реала», поделился мнением о будущем португальского центрфорварда Криштиану Роналду. В настоящий момент 37-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

«Я не в курсе, какие планы у Криштиану. Думаю, он по-прежнему способен выступать на самом высоком уровне. Саудовская Аравия? Сомневаюсь, что он переедет туда», - приводит слова итальянца Football-Italia.

Напомним, что в конце ноября Роналду раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого интервью стороны досрочно расторгли трудовой договор.