​Галлас призывает «Челси» подписать Роналду

Бывший игрок «Челси» Вильям Галлас призвал клуб подписать Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно.

Напомним, что в ноябре Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и оказался в статусе свободного агента.

«Челси» должен купить нападающего. Они должны найти правильного нападающего, который подойдёт системе. Эту проблему вижу не только я. «Челси» сейчас не забивает много, и Роналду мог бы это исправить.

Если Роналду перейдёт в «Челси», то только до конца сезона. Но я думаю, что он мог бы хорошо поработать там», - слова Галласа приводит Goal.com.