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Мэддисон: «Результат вчерашнего матча не повлиял на то, является ли Месси лучшим игроком в истории»

19 Декабря 2022 • 13:42 Комментировать

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон прокомментировал победу сборной Аргентины на чемпионате мира. Англичанин считает, что этот факт никак не повлиял на то, является ли капитан «бело-голубых» Лионель Месси лучшим игроком в истории футбола.

«Те, кто разбираются в футболе понимают, что результат вчерашнего матча никак не повлиял на то, является ли Месси лучшим игроком в истории. Но я всё равно рад, что Лионель смог выиграть и удовлетворить людей, которые считали, что ему нужна победа на чемпионате мира», – цитирует Мэддисона Barca Universal.

Напомним, в коллекции у Месси теперь есть все возможные трофеи, которые можно выиграть на уровне сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Джеймс Мэддисон
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