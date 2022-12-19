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Руни: «ПСЖ» не подходит Мбаппе, думаю, «МЮ» был бы для него идеальным клубом»

19 Декабря 2022 • 11:28 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни призывает Килиана Мбаппе перебраться на «Олд Траффорд». Англичанин считает, что французу не подходит его нынешний клуб в лице «ПСЖ».

«ПСЖ» вообще не подходит Килиану Мбаппе. Думаю, «Манчестер Юнайтед» был бы для него идеальным клубом», – цитирует лучшего бомбардира в истории манкунианцев Centredevils.

Напомним, по некоторым слухам, контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан не до 2025, а до 2024 года. Ранее также появилась информация, что француз хочет покинуть команду раньше срока. Есть вероятность, что Килиана вновь попытается заполучить мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе
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