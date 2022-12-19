Руни: «ПСЖ» не подходит Мбаппе, думаю, «МЮ» был бы для него идеальным клубом»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни призывает Килиана Мбаппе перебраться на «Олд Траффорд». Англичанин считает, что французу не подходит его нынешний клуб в лице «ПСЖ».

«ПСЖ» вообще не подходит Килиану Мбаппе. Думаю, «Манчестер Юнайтед» был бы для него идеальным клубом», – цитирует лучшего бомбардира в истории манкунианцев Centredevils.

Напомним, по некоторым слухам, контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан не до 2025, а до 2024 года. Ранее также появилась информация, что француз хочет покинуть команду раньше срока. Есть вероятность, что Килиана вновь попытается заполучить мадридский «Реал».