«Челси» вышел на связь с представителями Гарначо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо следующим летом может продолжить карьеру в другом топ-клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Саймона Филлипса, представители лондонского «Челси» вышла на связь с окружением футболиста, чтобы узнать его планы на будущее.

Руководству «Челси» ясно дали понять, что приоритетом аргентинца является продление контракта с «Манчестер Юнайтед». Напомним, нынешнее соглашение Гарначо с манкунианцами заканчивается в конце сезона. Если же Алехандро не сможет продлит сотрудничество с «красными дьяволами», он хочет уехать в другой чемпионат.

Напомним, в нынешнем сезоне Гарначо отметился одним голом в АПЛ.