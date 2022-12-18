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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В гонку за Роналду вступил топ-клуб АПЛ слухи

18 Декабря 2022 • 16:27 Комментировать

Почти месяц назад Криштиану Роналду обрёл статус свободного агента, расторгнув контракт с «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру звёздный португальский нападающий, пока непонятно. Слухи активно связывают Криштиану с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии, но сам футболист якобы предпочитает остаться в Европе.

По данным Sportskeeda, в гонку за Криштиану Роналду вступил «Арсенал». Лондонцы сейчас как раз ищут нападающего из-за травмы Габриэля Жезуса, полученной им в матче за сборную Бразилии на чемпионате мира.  

«Арсенал» является лидером Английской премьер-лиги на текущий момент. Лондонцы опережают «Манчестер Сити», идущий вторым, на пять зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Арсенал Лондон Трансферы футбола - зима 2023
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