Почти месяц назад Криштиану Роналду обрёл статус свободного агента, расторгнув контракт с «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру звёздный португальский нападающий, пока непонятно. Слухи активно связывают Криштиану с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии, но сам футболист якобы предпочитает остаться в Европе.

По данным Sportskeeda, в гонку за Криштиану Роналду вступил «Арсенал». Лондонцы сейчас как раз ищут нападающего из-за травмы Габриэля Жезуса, полученной им в матче за сборную Бразилии на чемпионате мира.

«Арсенал» является лидером Английской премьер-лиги на текущий момент. Лондонцы опережают «Манчестер Сити», идущий вторым, на пять зачётных баллов.