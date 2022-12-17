Жота может восстановиться раньше, чем к концу января

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота может вернуться на поле ранее предполагаемых сроков. В последние дни ходили слухи, что возвращения игрока должно состояться минимум в конце января, но если верить португальскому изданию O Jogo, ситуация может оказаться лучше, чем казалось.

По сведениям источника, медицинский штаб «Ливерпуля» сохраняет оптимизм, что Жота вернётся на поле раньше, так как футболист подаёт признаки преждевременного восстановления.

Напомним, из-за своей травмы Диогу не помог Португалии на чемпионате мира, где команда вылетела в четвертьфинале от Марокко.

В этом сезоне на счету экс-форварда «Вулверхэмптона» и мадридского «Атлетико» всего один гол в АПЛ.