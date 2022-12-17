Артур точно останется в «Ливерпуле» до конца сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело точно останется в команде Юргена Клоппа до конца сезона. Об этом ранее подтвердил агент футболиста Федерико Пасторелло в интервью Tuttomercato. Более того, если Массимилиано Аллегри останется на посту главного тренера «Ювентуса» в следующем сезоне, бразилец не собирается возвращаться в Турин.

«Если Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон, нам снова нужно будет найти решение. Будет здорово, если «Ливерпуль» захочет продлить сделку или попытаться выкупить Артура на постоянной основе», – сказал Пасторелло.

Напомним, в данный момент Артур выступает за команду Юргена Клоппа на правах аренды, но при этом не является игроком основы.