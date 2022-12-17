Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия 2
Марокко Марокко 1
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артур точно останется в «Ливерпуле» до конца сезона

17 Декабря 2022 • 18:38 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело точно останется в команде Юргена Клоппа до конца сезона. Об этом ранее подтвердил агент футболиста Федерико Пасторелло в интервью Tuttomercato. Более того, если Массимилиано Аллегри останется на посту главного тренера «Ювентуса» в следующем сезоне, бразилец не собирается возвращаться в Турин.

«Если Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон, нам снова нужно будет найти решение. Будет здорово, если «Ливерпуль» захочет продлить сделку или попытаться выкупить Артура на постоянной основе», – сказал Пасторелло.

Напомним, в данный момент Артур выступает за команду Юргена Клоппа на правах аренды, но при этом не является игроком основы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Федерико Пасторелло Артур Мело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
18:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сезар: «Думаю, Алиссон провёл хороший чемпионат мира»
18:44 · Англия. Премьер-лига
Жота может восстановиться раньше, чем к концу января
18:38 · Англия. Премьер-лига
Артур точно останется в «Ливерпуле» до конца сезона
18:18 · Англия. Премьер-лига
Сарр перед переходом в «Челси» мог оказаться в клубе из Серии А
17:44 · Англия. Премьер-лига
Эррера расплакался, когда вспомнил о своём последнем дне в «МЮ»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: Смотрим с папой за Холанном — как открывается, как вбегает в штрафную
17:15 · Англия. Премьер-лига
Эррера – о своём уходе из «МЮ»: «Фанаты признали меня лучшим игроком сезона, но клуб не дал мне новый контракт» 1
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон», «Вулверхэмптон» и ещё ряд клубов заинтересованы в Кунье
17:04 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» решил, что не будет продлевать контракт с де Хеа
16:26 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» отреагировали на слухи об интересе «Ньюкасла» к Кварацхелии
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» закрыл сделку по трансферу Нкунку на 100%
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ищет нового нападающего после ухода Рондона
13:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Венгер: «Я очень рад за Эмилиано Мартинеса»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» активно следит за Мукоко, но у другого клуба АПЛ больше шансов на трансфер
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться полузащитником сборной Франции
Все новости
Рекомендуем