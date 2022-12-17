Сарр перед переходом в «Челси» мог оказаться в клубе из Серии А

Федерико Пасторелло, агент защитника «Монако» Маланга Сарра, рассказал о сорвавшемся переходе своего клиента в клуб из Серии А летом 2020 года, когда француз находился в статусе свободного агента после ухода из «Ниццы».

«Стиль игры Маланга отлично подходит под итальянскую Серию А. Летом 2020 года он был очень близок к трансферу в «Торино». Мы уже вели переговоры, но вскоре появился вариант с «Челси», – заявил Пасторелло в интервью Tuttomercatoweb.

Напомним, Сарр в данный момент выступает за «Монако» на правах аренды из лондонского «Челси». Если француз отыграет за «монегасков» определённое количество матчей, команда будет вынуждена выкупить его на постоянной основе.