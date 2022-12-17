Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия 2
Марокко Марокко 1
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сарр перед переходом в «Челси» мог оказаться в клубе из Серии А

17 Декабря 2022 • 18:18 Комментировать

Федерико Пасторелло, агент защитника «Монако» Маланга Сарра, рассказал о сорвавшемся переходе своего клиента в клуб из Серии А летом 2020 года, когда француз находился в статусе свободного агента после ухода из «Ниццы».

«Стиль игры Маланга отлично подходит под итальянскую Серию А. Летом 2020 года он был очень близок к трансферу в «Торино». Мы уже вели переговоры, но вскоре появился вариант с «Челси», – заявил Пасторелло в интервью Tuttomercatoweb.

Напомним, Сарр в данный момент выступает за «Монако» на правах аренды из лондонского «Челси». Если француз отыграет за «монегасков» определённое количество матчей, команда будет вынуждена выкупить его на постоянной основе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Торино Федерико Пасторелло Маланг Сарр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
18:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сезар: «Думаю, Алиссон провёл хороший чемпионат мира»
18:44 · Англия. Премьер-лига
Жота может восстановиться раньше, чем к концу января
18:38 · Англия. Премьер-лига
Артур точно останется в «Ливерпуле» до конца сезона
18:18 · Англия. Премьер-лига
Сарр перед переходом в «Челси» мог оказаться в клубе из Серии А
17:44 · Англия. Премьер-лига
Эррера расплакался, когда вспомнил о своём последнем дне в «МЮ»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: Смотрим с папой за Холанном — как открывается, как вбегает в штрафную
17:15 · Англия. Премьер-лига
Эррера – о своём уходе из «МЮ»: «Фанаты признали меня лучшим игроком сезона, но клуб не дал мне новый контракт» 1
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон», «Вулверхэмптон» и ещё ряд клубов заинтересованы в Кунье
17:04 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» решил, что не будет продлевать контракт с де Хеа
16:26 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» отреагировали на слухи об интересе «Ньюкасла» к Кварацхелии
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» закрыл сделку по трансферу Нкунку на 100%
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ищет нового нападающего после ухода Рондона
13:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Венгер: «Я очень рад за Эмилиано Мартинеса»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» активно следит за Мукоко, но у другого клуба АПЛ больше шансов на трансфер
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться полузащитником сборной Франции
Все новости
Рекомендуем