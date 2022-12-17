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Эррера расплакался, когда вспомнил о своём последнем дне в «МЮ»

17 Декабря 2022 • 17:44 Комментировать

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» в интервью официальному сайту клуба вспомнил о своём последнем дне в команде. Нынешний полузащитник «Атлетик» Бильбао до сих пор очень болезненно воспринимает это событие.

«Конечно, я помню свой последний день в клубе. Я вышел вместе со своей дочерью на поле «Олд Траффорд»…», – сказал Эррера. После этих слов экс-хавбек манкунианцев не смог сдержать эмоций и начал плакать прямо на интервью.

Напомним, Эррера перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из «Атлетик» Бильбао за 36 миллионов евро. Футболист провёл в клубе 5 лет и выиграл Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Андер Эррера
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