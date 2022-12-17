Эррера – о своём уходе из «МЮ»: «Фанаты признали меня лучшим игроком сезона, но клуб не дал мне новый контракт»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера рассказал о том, как покидал клуб на правах свободного агента летом 2019 года. Напомним, после ухода из стана манкунианцев хавбек подписал контракт с «ПСЖ», в составе которого отыграл три года.

«Фанаты признали меня лучшим игроком сезона, но клуб не предложил мне новый контракт, как другим некоторым игрокам. Честно говоря, это было очень больно. Я думаю, что заслужил новое соглашение», – цитирует Эрреру Centredevils.

В данный момент Эррера выступает за «Атлетик» Бильбао. Именно за эту команду играл полузащитник, когда «Манчестер Юнайтед» покупал его летом 2014 года.