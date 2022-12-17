«МЮ» решил, что не будет продлевать контракт с де Хеа

«Манчестер Юнайтед» принял решение по будущему своего голкипера Давида де Хеа. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, манкунианцы не будет продлевать контракт с испанцем.

Действующее соглашение Давида с «Манчестер Юнайтед» заканчивается в конце сезона. Сам игрок хотел бы остаться, но главный тренер Эрик тен Хаг хочет видеть в команде нового голкипера, коими могут стать Диогу Кошта из «Порту» или Янн Зоммер из гладбахской «Боруссии».

Де Хеа выступает за «красных дьяволов» ещё с 2011 года. Эрика тен Хага не устраивает то, как Давид играет ногами. Тренеру нужен вратарь, хорошо умеющий играть в пас.