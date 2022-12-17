«МЮ» активно следит за Мукоко, но у другого клуба АПЛ больше шансов на трансфер

«Манчестер Юнайтед» активно следит за нападающим дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, который следующим летом может стать свободным агентом. Журналист Флориан Плеттенберг подтверждает, что манкунианцы проявляют серьёзный интерес к 18-летнему немцу, но фаворитом на трансфер является другой клуб АПЛ.

Лондонский «Челси» сейчас в усиленном режиме работает над трансфером Мукоко. Этому способствовало решение игрока не продлевать контракт с «Боруссией». «Пенсионеры» готовы воспользоваться ситуацией и привести Юссуфа на «Стэмфорд Бридж» уже в январе, заплатив компенсацию в районе 10 миллионов евро.