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«Арсенал» хочет усилиться полузащитником сборной Франции

17 Декабря 2022 • 12:45 Комментировать

Хавбек туринского «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабио имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, об этом рапортуют журналисты Goal.com.

На 27-летнего полузащитника претендует лондонский «Арсенал», который является лидером чемпионата Англии. Представители «канониров» находятся в контакте с окружением футболиста. Ранее в прессе сообщалось, что Рабио может перебраться в каталонскую «Барселону» или «Манчестер Юнайтед».

В составе «старой синьоры» француз выступает с 2019 года. В текущем розыгрыше Серии А полузащитник поучаствовал в 11 встречах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Адриен Рабио Трансферы футбола - зима 2023
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