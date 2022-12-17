«Арсенал» хочет усилиться полузащитником сборной Франции

Хавбек туринского «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабио имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, об этом рапортуют журналисты Goal.com.

На 27-летнего полузащитника претендует лондонский «Арсенал», который является лидером чемпионата Англии. Представители «канониров» находятся в контакте с окружением футболиста. Ранее в прессе сообщалось, что Рабио может перебраться в каталонскую «Барселону» или «Манчестер Юнайтед».

В составе «старой синьоры» француз выступает с 2019 года. В текущем розыгрыше Серии А полузащитник поучаствовал в 11 встречах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.