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Гакпо хочет играть за «МЮ» под руководством тен Хага

17 Декабря 2022 • 12:39 Комментировать

Нападающий ПСВ Коди Гакпо изъявил желание зимой перебраться в «Манчестер Юнайтед», так как хочет выступать под руководством главного тренера Эрика тен Хага, который давно заинтересован в приглашении своего соотечественника. Об этом сообщает журналист издания The Telegraph Джейсон Бёрт.

Несмотря на слухи о «Ливерпуле», Гакпо хочет присоединиться именно к «Манчестер Юнайтед», который уже готовится выложить за него 50 миллионов евро в начале января. Напомним, игрок мог оказаться на «Олд Траффорд» ещё летом, но так как «красные дьяволы» потратили 100 миллионов евро на Антони, руководство не стало вдобавок раскошеливаться на Гакпо.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Эрик тен Хаг Коди Гакпо
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