Тихонов объяснил, почему никто не хочет приглашать Роналду

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, почему нападающего Криштиану Роналду не хотят приглашать европейские клубы.

«Первое, наверное, зарплата. Второе — тренеру придется под него подстраивать схему. Плюс, это человек с огромными амбициями. Почему он последние игры не играл? Потому что был недоволен», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что многие команды не хотят брать Роналду из-за постоянного недопонимания игрока с тренером, ведь менять его нельзя, и все нужно подстраивать под него.

Ранее 37-летний португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и сейчас находится в поиске команды.