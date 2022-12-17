Тен Хаг очень надеется, что «МЮ» удастся получить правого защитника в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг надеется заполучить в состав правого защитника в январское трансферное окно. По информации от журналиста Грэма Бэйли, нидерландский наставник рад, что руководство согласилось отдать в аренду Аарона Уан-Биссаку, чтобы освободить место под нового крайнего фуллбека.

Если верить последним слухам, у манкунианцев будет сразу несколько вариантов на позицию правого защитника. Среди них – Дензел Дюмфрис из миланского «Интера» и Жереми Фримпонг из леверкузенского «Байера». Пока неизвестно, согласятся ли клубы этих игроков отпустить своих защитников зимой за разумную цену.