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Тен Хаг очень надеется, что «МЮ» удастся получить правого защитника в январе

17 Декабря 2022 • 11:56 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг надеется заполучить в состав правого защитника в январское трансферное окно. По информации от журналиста Грэма Бэйли, нидерландский наставник рад, что руководство согласилось отдать в аренду Аарона Уан-Биссаку, чтобы освободить место под нового крайнего фуллбека.

Если верить последним слухам, у манкунианцев будет сразу несколько вариантов на позицию правого защитника. Среди них – Дензел Дюмфрис из миланского «Интера» и Жереми Фримпонг из леверкузенского «Байера». Пока неизвестно, согласятся ли клубы этих игроков отпустить своих защитников зимой за разумную цену.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Аарон Уан-Биссака
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