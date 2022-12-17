Пулишич не исключил возможный уход из «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич не исключил, что может покинуть команду в летнее трансферное окно 2023 года. Тем не менее, американец намекнул, что никуда не уйдёт этой зимой, хотя в его услугах заинтересован «Ньюкасл».

«В данный момент я полностью сконцентрирован на «Челси» и готов закончить здесь сезон. Но вы знаете, как работает футбол. Вещи быстро могут меняться, случиться может всё, что угодно», – цитирует американца журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, контракт Пулишича с «пенсионерами» истекает летом 2024 года. Кристиан пока не горит желанием продлевать своё соглашение с лондонцами.