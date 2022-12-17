«Манчестер Сити» следующим летом будет искать нового вингера

«Манчестер Сити» намерен в летнее трансферное окно 2023 года пригласить в команду нового вингера. По информации от журналиста Грэма Бэйли, в руководстве считают, что эта позиция в данный момент больше всего нуждается в усилении.

Напомним, этим летом «горожане» продали в лондонский «Челси» Рахима Стерлинга, который как раз выступал на левом фланге атаки. Вместо англичанина был взят Хулиан Альварес, который в силу своей универсальности тоже может сыграть вингера, но лучше всего приспособлен к центру нападения, что можно увидеть по 4 голам аргентинца на чемпионате мира.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на втором месте в чемпионате Англии, отставая от лидирующего «Арсенала» на 5 очков.