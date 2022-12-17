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«Челси» активно работает над трансфером Мукоко

17 Декабря 2022 • 10:56 Комментировать

Лондонский «Челси» не на шутку настроен заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко уже этой зимой. По информации от Флориана Плеттенберга, «пенсионеры» активно работают над тем, чтобы провернуть сделку в январе.

Ранее агент футболиста опроверг слухи о том, что Юссуфа якобы близок к продлению контракта с «Боруссией». У игрока остаётся всего полгода по трудовому соглашению с командой, поэтому в январе он должен быть доступен на рынке по значительной скидке. «Челси» считает, что 10 миллионов евро компенсации будет достаточно.

Мукоко должен заменить в «Челси» травмированного Армандо Брою, который больше не поможет своей команде в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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