«Челси» активно работает над трансфером Мукоко

Лондонский «Челси» не на шутку настроен заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко уже этой зимой. По информации от Флориана Плеттенберга, «пенсионеры» активно работают над тем, чтобы провернуть сделку в январе.

Ранее агент футболиста опроверг слухи о том, что Юссуфа якобы близок к продлению контракта с «Боруссией». У игрока остаётся всего полгода по трудовому соглашению с командой, поэтому в январе он должен быть доступен на рынке по значительной скидке. «Челси» считает, что 10 миллионов евро компенсации будет достаточно.

Мукоко должен заменить в «Челси» травмированного Армандо Брою, который больше не поможет своей команде в этом сезоне.