«МЮ» в начале января предложит за Гакпо 50 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» готовится сделать первое предложение по трансферу нападающего ПСВ Коди Гакпо. По информации от журналиста Джейсона Бёрта, «красные дьяволы» в начале января предложат за нидерландца 50 миллионов евро.

Манкунианцы всерьёз рассчитывают заполучить Гакпо этой зимой, так как главный тренер Эрик тен Хаг хочет, чтобы нидерландец заменил ушедшего на правах свободного агента Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что ПСВ будет готов отпустить Гакпо в январе за 60 миллионов евро. Ещё неизвестно, согласится ли клуб пойти на уступки и продать игрока «Манчестер Юнайтед» на 10 миллионов дешевле.