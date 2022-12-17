Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» хочет купить игрока «МЮ»

17 Декабря 2022 • 08:00 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака может перебраться в стан другого представителя Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Talksport.

Интерес к 25-летнему латералю проявляет «Вулверхэмптон». Новый наставник «волков» Хулен Лопетеги лично настаивает на подписании Уан-Биссаки. В свою очередь «красные дьяволы» готовы продать игрока, если за него предложат порядка 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник сыграл за манкунианский гранд всего один поединок в чемпионате Англии. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
08:00 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» хочет купить игрока «МЮ»
06:16 · Англия. Премьер-лига
Алькантара рассказал, что нужно улучшить «Ливерпулю»
04:26 · Англия. Кубок лиги
Клопп сообщил о серьёзной потере «Ливерпуля» перед матчем с «Манчестер Сити»
01:16 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» объявил об уходе Рондона официально
16 Декабря
22:38 · Англия. Премьер-лига
Клуб из топ-3 АПЛ хочет купить Хвичу
21:55 · Англия. Чемпионшип
«Ньюкасл» нацелился на брата Беллингема
21:25 · Англия. Премьер-лига
Невилл надеется, что Роналду продолжит карьеру в АПЛ
16:37 · Англия. Премьер-лига
Холл: «Я больше люблю играть на позиции «восьмёрки», но готов помочь команде и на левом фланге»
16:20 · Англия. Премьер-лига
Лингард: «Отправлюсь на «Олд Траффорд», чтобы помочь своей команде победить»
16:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Аякс» может вернуться за Зиешем, но игрока также хочет клуб из АПЛ 1
15:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чалоба: «Надеюсь, по возвращению в «Челси» Зиеш продолжит показывать ту же форму, что и на мундиале»
15:36 · Англия. Премьер-лига
На Амрабата претендуют 4 клуба из АПЛ и одна команда из Ла Лиги
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Челси» вкллючился в гонку за Амрабатом
13:03 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» предложит Далоту новый контракт
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Челси» проявляют наибольший интерес к Гвардиолу
Все новости
Рекомендуем