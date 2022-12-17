«Вулверхэмптон» хочет купить игрока «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака может перебраться в стан другого представителя Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Talksport.

Интерес к 25-летнему латералю проявляет «Вулверхэмптон». Новый наставник «волков» Хулен Лопетеги лично настаивает на подписании Уан-Биссаки. В свою очередь «красные дьяволы» готовы продать игрока, если за него предложат порядка 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник сыграл за манкунианский гранд всего один поединок в чемпионате Англии. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.