Алькантара рассказал, что нужно улучшить «Ливерпулю»

Испанский полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара рассказал о том, что нужно улучшить мерсисайдцам во второй половине сезона-2022/2023.

«Что мы должны улучшить в себе? Думаю, абсолютно все. Команда должна стать лучше во всех компонентах. Мы должны бороться за победу во всех турнирах, в которых принимаем участие. В Премьер-лиге будет очень тяжело претендовать на чемпионство, но в других турнирах мы способны победить», - передает слова хавбека Goal.com.

В пятницу, 16 декабря, «Ливерпуль» провел товарищескую встречу с «Миланом» Подопечные Юргена Клоппа отпраздновали разгромную победу со счетом 4:1.