Роналду нужен только двум клубам

37-летнему португальскому нападающему Криштиану Роналду не так просто найти новое место для продолжения карьеры. Согласно сведениям журналистов AS, у центрфорварда пока нет предложений от европейских клубов.

Как информирует источник, Роналду имеет варианты трудоустройства в чемпионатах Саудовской Аравии и Катара. Заинтересованность в его услугах проявляют «Аль-Наср» и «Аль-Садд» соответственно.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии Криштиану может зарабатывать порядка 200 миллионов евро за сезон.

В конце ноября португалец расторг трудовой договор с «Манчестер Юнайтед» и сейчас является свободным агентом.

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