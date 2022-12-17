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Роналду нужен только двум клубам

17 Декабря 2022 • 05:53 Комментировать (2)

37-летнему португальскому нападающему Криштиану Роналду не так просто найти новое место для продолжения карьеры. Согласно сведениям журналистов AS, у центрфорварда пока нет предложений от европейских клубов.

Как информирует источник, Роналду имеет варианты трудоустройства в чемпионатах Саудовской Аравии и Катара. Заинтересованность в его услугах проявляют «Аль-Наср» и «Аль-Садд» соответственно.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии Криштиану может зарабатывать порядка 200 миллионов евро за сезон.

В конце ноября португалец расторг трудовой договор с «Манчестер Юнайтед» и сейчас является свободным агентом.

«МЮ» нашёл звёздного нападающего, который заменит Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Аль-Садд Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (2)
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ARTUR
17 Декабря 2022 в 06:48
довыеживался
zurukukkkk
17 Декабря 2022 в 06:22
пусть он ...!
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