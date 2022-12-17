33-летний венесуэльский нападающий Саломон Рондон покинул «Эвертон», об этом сообщается на официальном сайте английского клуба. Стороны прекратили сотрудничество, договорившись о досрочном расторжении трудового соглашения.

Рондон выступал за «ирисок» с лета прошлого года, он перешел в мерсисайдскую команду из китайского «Далянь Про». В составе английского коллектива Саломон провел 31 поединок, в которых отметился всего тремя забитыми мячами. Его контракт был рассчитан до середины следующего года.

Рондон в зимнее трансферное окно займется поиском клуба, в котором будет получать стабильное игровое время.