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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб из топ-3 АПЛ хочет купить Хвичу

16 Декабря 2022 • 22:38 Комментировать

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом стало известно журналистам таблоида The Sun.

Как сообщил источник, интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Ньюкасл». «Сороки» планируют оформить трансфер Кварацхелии в следующем году. Его рыночная стоимость сейчас оценивается в 60 миллионов евро.

Хвича пополнил ряды неаполитанского коллектива в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в 12 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач.

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Ньюкасл Наполи Хвича Кварацхелия Трансферы футбола - зима 2023
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