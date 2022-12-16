Клуб из топ-3 АПЛ хочет купить Хвичу

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом стало известно журналистам таблоида The Sun.

Как сообщил источник, интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Ньюкасл». «Сороки» планируют оформить трансфер Кварацхелии в следующем году. Его рыночная стоимость сейчас оценивается в 60 миллионов евро.

Хвича пополнил ряды неаполитанского коллектива в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в 12 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач.