Невилл надеется, что Роналду продолжит карьеру в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможном возращении нападающего Криштиану Роналду в АПЛ.

Невилл сказал Sky Sports, что хотел бы еще увидеть Роналду в Английской премьер-лиге, чтобы была возможность наблюдать за этим игроком каждую неделю. Эксперт считает, что португалец еще способен забить 20 голов за 20 матчей в любой команде.

Напомним, 37-летний форвард расторг трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию и в данный момент является свободным агентом.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах за «МЮ», в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.