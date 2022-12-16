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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл надеется, что Роналду продолжит карьеру в АПЛ

16 Декабря 2022 • 21:25 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможном возращении нападающего Криштиану Роналду в АПЛ.

Невилл сказал Sky Sports, что хотел бы еще увидеть Роналду в Английской премьер-лиге, чтобы была возможность наблюдать за этим игроком каждую неделю. Эксперт считает, что португалец еще способен забить 20 голов за 20 матчей в любой команде.

Напомним, 37-летний форвард расторг трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию и в данный момент является свободным агентом.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах за «МЮ», в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Гари Невилл
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