Холл: «Я больше люблю играть на позиции «восьмёрки», но готов помочь команде и на левом фланге»

Воспитанник лондонского «Челси» Льюис Холл рассказал, на какой позиции больше всего предпочитает играть.

«Я больше люблю играть на позиции «восьмёрки», но если надо, я готов помочь команде на левом фланге, сыграв защитника или вингбека. Где бы тренер не попросил меня сыграть, я постараюсь показать свой лучший футбол», – цитирует Холла официальный сайт «Челси».

Напомним, Холл недавно дебютировал в Английской премьер-лиге, появившись в основном составе команды Грэма Поттера на выездной матч против «Ньюкасла», который завершился минимальным поражением «пенсионеров» со счётом 0:1.