Лингард: «Отправлюсь на «Олд Траффорд», чтобы помочь своей команде победить»

Полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард поделился ожиданиями от следующего матча своей команды, который состоится на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед». Напомним, англичанин лишь этим летом покинул «красных дьяволов» и свободным агентом перешёл к «лесникам».

«С нетерпением жду момента, когда вернусь на «Олд Траффорд». Я отправлюсь туда, чтобы помочь своей команде выиграть. Это будет очень эмоциональный момент для меня, но у нас есть работа, которую нужно выполнить. Я жду возможности встретиться с некоторыми людьми после игры, но сперва мы должны выиграть», – цитирует Лингарда Utd Plug.