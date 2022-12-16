На Амрабата претендуют 4 клуба из АПЛ и одна команда из Ла Лиги

У полузащитника сборной Марокко Софьяна Амрабата в январе будет достаточно вариантов для продолжения карьеры. По информации от Mail Sport, в услугах хавбека «Фиорентины» заинтересованы 4 клуба из Английской премьер-лиги, а также одна команда из чемпионата Испании.

На туманном альбионе марокканца хотят видеть «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Челси» и «Ливерпуль». В Ла Лиге за футболистом пристально следит мадридский «Атлетико», который возглавляет Диего Симеоне.

Напомним, на этом чемпионате мира Амрабат помог сборной Марокко дойти до полуфинала, где команда уступила Франции. Хавбек стал одним из главных открытий этого мундиаля.