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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На Амрабата претендуют 4 клуба из АПЛ и одна команда из Ла Лиги

16 Декабря 2022 • 15:36 Комментировать

У полузащитника сборной Марокко Софьяна Амрабата в январе будет достаточно вариантов для продолжения карьеры. По информации от Mail Sport, в услугах хавбека «Фиорентины» заинтересованы 4 клуба из Английской премьер-лиги, а также одна команда из чемпионата Испании.

На туманном альбионе марокканца хотят видеть «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Челси» и «Ливерпуль». В Ла Лиге за футболистом пристально следит мадридский «Атлетико», который возглавляет Диего Симеоне.

Напомним, на этом чемпионате мира Амрабат помог сборной Марокко дойти до полуфинала, где команда уступила Франции. Хавбек стал одним из главных открытий этого мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Ливерпуль Атлетико Мадрид Фиорентина Вест Хэм Софьян Амрабат
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