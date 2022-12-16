«МЮ» предложит Далоту новый контракт

«Манчестер Юнайтед» собирается предложить своему защитнику Диогу Далоту новый контракт на улучшенных условиях. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, несмотря на то, что клуб недавно активировал опцию автоматического продления на один сезон, руководство хочет заключить с футболистом более долгосрочное соглашение.

Далот сегодня вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед» раньше срока, хотя у него ещё было время провести отпуск после вылета сборной Португалии с чемпионата мира на стадии четвертьфинала.

Напомним, начиная с середины прошлого сезона Диогу является основным правым защитником «Манчестер Юнайтед».