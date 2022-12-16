«Реал» и «Челси» проявляют наибольший интерес к Гвардиолу

Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» в данный момент проявляют наибольший интерес к защитнику «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолу. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, оба клуба уже успели сделать предложения по трансферу хорвата, но ценник на футболиста заметно взлетел после его успешных выступлений на чемпионате мира.

Напомним, Гвардиол является одним из самых востребованных молодых центральных защитников в Европе. Интерес к хорвату ранее также приписывали «Манчестер Сити», но горожане пока отстают от мадридского «Реала» и «Челси».

Следующим летом сумма трансфера Гвардиола может составить свыше 100 миллионов евро.