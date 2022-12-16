«Реал» в финансовом плане не может конкурировать с клубами АПЛ в борьбе за Беллингема

Мадридский «Реал» не может себе позволить финансовую конкуренцию с клубами Английской премьер-лиги в борьбе за Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

По информации от журналиста Хорхе Пикона, «королевский клуб» пытается убедить англичанина перебраться в Мадрид следующим летом, но пока главной проблемой является финансовая часть сделки. «Реал» не готов платить за Джуда требуемые 150 миллионов евро, тогда как клубы из АПЛ вполне могут себе позволить такие траты.

Напомним, на туманном альбионе в услугах Джуда заинтересованы два клуба из Манчестера, а также «Ливерпуль» и лондонский «Челси».