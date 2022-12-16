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«Ливерпуль» тоже хотел нападающего «Мольде» Фофана, но игрок отправится в «Челси»

16 Декабря 2022 • 11:23 Комментировать

«Ливерпуль» тоже был заинтересован в трансфере форварда «Мольде» Давида Датро Фофана, но футболист отправится в другой английский клуб – лондонский «Челси», который заплатит за трансфер 10 миллионов евро.

Если верить журналисту Фабрицио Романо, команда Юргена Клоппа всерьёз была заинтересована в сделке, но «Челси» действовал быстрее и опередил своих конкурентов. Ранее сообщалось, что нынешний наставник «пенсионеров» Грэм Поттер хотел заполучить Фофана ещё в то время, когда возглавлял «Брайтон».

Ивуариец с большой долей вероятности после перехода в «Челси» отправится в краткосрочную аренду. В нынешнем сезоне он забил 15 голов в чемпионате Норвегии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Мольде Давид Датро Фофана
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