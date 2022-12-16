«МЮ» всерьёз намерен приобрести зимой форварда «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед» нацелен приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича в январское трансферное окно. Об этом утверждает итальянское издание Il Corriere dello Sport.

Напомним, Влахович пока не очень доволен своим положением в «Ювентусе» спустя всего год после перехода из «Фиорентины». Руководство «старой синьоры» в ближайшее время ждёт от серба решения по поводу будущего.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, активно ищет форварда после того, как Криштиану Роналду ушёл свободным агентом. Ранее также сообщалось, что Влахович входит в сферу интересов лондонского «Арсенала», которому футболист отказал прошлой зимой.