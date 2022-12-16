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Де Хеа рассказал, как изменился в «Манчестер Юнайтед»

16 Декабря 2022 • 08:05 Комментировать

Испанский страж ворот Давид де Хеа, выступающий за «Манчестер Юнайтед», рассказал, как на него повлияла игра за манкунианский гранд.

«Я сильно изменился после перехода в «Юнайтед». Здесь стал более зрелым и чувствую себя одним из самых опытных игроков коллектива. Я могу брать ответственность на себя, быть лидером. Стараюсь подавать пример своим поведением, помогаю молодежи советами. Но самое главное – продолжать хорошо играть», - цитирует голкипера Manchester Evening News.

Давид защищает цвета «красных дьяволов» с лета 2011 года. Его действующее соглашение истекает по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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