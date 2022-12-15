​Кроос отметил высокий уровень Варана

Полузащитник «Реала» Тони Кроос похвалил своего бывшего одноклубника – французского защитника Рафаэля Варана.

«Он невероятно быстрый. Я не видел, чтобы кто-то смог убежать от него. Когда у них была связка с Серхио Рамосом, это была для нас прочная опора в лучшие годы «Реала».

Варан не творит чудес с мячом, но играть против него очень неудобно. В воздухе у него дуэль не выиграешь, а убежать от него не получится», - слова Крооса приводит портал Goal.com со ссылкой на Real Total.

В настоящий момент Рафаэль Варан выступает в Англии за «Манчестер Юнайтед». Француз переехал на «Олд Траффорд» летом 2021 года.