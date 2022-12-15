Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду может перейти в топ-клуб АПЛ слухи

15 Декабря 2022 • 16:59 Комментировать

Будущее Криштиану Роналду остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в мире футбола. В настоящий момент португалец не имеет клубной прописки – в ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Football.London, Криштиану Роналду может остаться в Английской премьер-лиге. По данным источника, в январе звёздный форвард может подписать контракт с «Челси».

Отмечается, что «Челси» может пригласить Роналду, учитывая тот факт, что Армандо Броя на днях получил серьёзную травму колена и точно не сыграет до конца сезона.

Ожидается, что для подписания контракта с «Челси» Криштиану Роналду придётся пойти на сокращение зарплаты.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
16:53 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» надеется подписать двух игроков «Манчестер Сити» слухи
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к тому, чтобы объявить имя своего нового технического директора
16:45 · Англия. Премьер-лига
​Фелиш выбрал себе новый клуб слухи
16:21 · Англия. Премьер-лига
Петраки: «Конте 10 раз подумает, прежде чем вернуться в «Ювентус»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Если вы будете чересчур довольны собой, это ничем хорошим не закончится»
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов составить конкуренцию «МЮ» в борьбе за Гакпо
15:56 · Англия. Премьер-лига
​Аврам Глейзер ответил на вопрос о продаже «Манчестер Юнайтед»
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в гонке за Леау
14:54 · Англия. Премьер-лига
Швайнштайгер: «У Марсьяля просто невероятный потенциал»
14:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселона» прошлой зимой могла подписать Альвареса, но в итоге выбрала Обамеянга
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заплатит 10 миллионов евро за талантливого нападающего «Мольде»
13:29 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов уравнять любое предложение по Фелишу
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» предложил «Челси» двух своих форвардов
11:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил последние успехи «Ньюкасла»
11:03 · Англия. Премьер-лига
Поттер не возглавит сборную Англии вместо Саутгейта
Все новости
Рекомендуем