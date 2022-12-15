Будущее Криштиану Роналду остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в мире футбола. В настоящий момент португалец не имеет клубной прописки – в ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Football.London, Криштиану Роналду может остаться в Английской премьер-лиге. По данным источника, в январе звёздный форвард может подписать контракт с «Челси».

Отмечается, что «Челси» может пригласить Роналду, учитывая тот факт, что Армандо Броя на днях получил серьёзную травму колена и точно не сыграет до конца сезона.

Ожидается, что для подписания контракта с «Челси» Криштиану Роналду придётся пойти на сокращение зарплаты.