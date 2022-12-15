Несмотря на финансовые трудности, «Барселона» ищет возможности по усилению своего состава. Как сообщает Manchester Evening News, «сине-гранатовые» надеются подписать двух полузащитников «Манчестер Сити» - Илкая Гюндогана и Бернарду Силву. Отмечается, что каталонцы рассчитывают заполучить этих футболистов ближайшим летом.

Илкай Гюндоган летом может стать свободным агентом, а вот контракт Бернарду Силвы рассчитан до средины 2025 года. Чтобы подписать португальского полузащитника, «Барселоне» придётся потратиться. Портал transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 80 миллионов евро.