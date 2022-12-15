«Челси» близок к тому, чтобы объявить имя своего нового технического директора

Лондонский «Челси» в скором времени должен объявить имя своего нового технического директора. По информации от журналиста Мэтта Лоу, им станет немец Кристофер Вивелл, который ранее занимал аналогичную должность в «РБ Лейпциге».

На днях Вивелл получил разрешение на работу в Англии, поэтому его назначение в «Челси» теперь является вопросом времени. Кристофера уже долгое время связывают с постом технического директора «пенсионеров», но официального объявления до сих пор не было.

Напомним, «Челси» также находится в поисках нового спортивного директора. Сейчас этот пост временно занимает совладелец клуба Тод Бёли.