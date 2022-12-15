Петраки: «Конте 10 раз подумает, прежде чем вернуться в «Ювентус»

Бывший спортивный директор «Ромы» и «Торино» Джанлука Петраки прокомментировал возможное возвращение Антонио Конте на пост главного тренера «Ювентуса».

«Конте 10 раз подумает, прежде чем вернуться в «Ювентус». Он очень прагматичный специалист. Антонио изучает все дивиденды, которые даёт ему клуб, включая экономические», – цитирует Петраки Football Italia.

Напомним, в конце сезона у Конте истекает контракт с «Тоттенхэмом», который итальянский специалист пока не спешит продлевать. В данный момент «шпоры» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.