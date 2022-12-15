«Ливерпуль» готов составить конкуренцию «МЮ» в борьбе за Гакпо

На форварда ПСВ Эйндховена Коди Гакпо появился ещё один претендент из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «Ливерпуль» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нидерландского нападающего.

При этом источник сообщается, что клубы вряд ли будут бороться между собой в январское трансферное окно, ведь наиболее вероятным периодом для трансфера Гакпо считается лето 2023 года.

На этом чемпионате мира Гакпо забил три гола в составе сборной Нидерландов, но его команда вылетела в четвертьфинале от Аргентины, которая скоро сыграет в решающем матче турнира с Францией.