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«Ливерпуль» готов составить конкуренцию «МЮ» в борьбе за Гакпо

15 Декабря 2022 • 15:59 Комментировать

На форварда ПСВ Эйндховена Коди Гакпо появился ещё один претендент из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «Ливерпуль» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нидерландского нападающего.

При этом источник сообщается, что клубы вряд ли будут бороться между собой в январское трансферное окно, ведь наиболее вероятным периодом для трансфера Гакпо считается лето 2023 года.

На этом чемпионате мира Гакпо забил три гола в составе сборной Нидерландов, но его команда вылетела в четвертьфинале от Аргентины, которая скоро сыграет в решающем матче турнира с Францией.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо
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