​Аврам Глейзер ответил на вопрос о продаже «Манчестер Юнайтед»

Семья Глейзеров открыта к продаже «Манчестер Юнайтед», что очень радует болельщиков этого клуба. В последние годы фанаты «красных дьяволов» регулярно устраивали акции протеста против владельцев.

Аврам Глейзер ответил на вопрос о том, когда «Манчестер Юнайтед» может быть продан.

«Это будет не обязательно продажа. Это процесс, и мы продолжаем этот процесс. Посмотрим, что произойдёт», - слова Глейзера приводит портал Goal.com со ссылкой на The Athletic.

Ранее «Манчестер Юнайтед» связывали с известными компаниями Apple и Amazon.

Напомним, что в последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии в сезоне 2012/2013.