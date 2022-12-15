«Челси» лидирует в гонке за Леау

Лондонский «Челси» опережает остальные клубы в борьбе за нападающего «Милана» Рафаэла Леау. По информации от журналиста Саймона Филлипса, у «пенсионеров» сейчас хорошие шансы на трансфер португальца.

Зимой трансфер смотрится крайне маловероятным, так как «Милан» не отпустит своего ключевого футболиста посреди сезона. Летом 2024 года у Леау заканчивается контракт с «россонери», который Рафаэл пока отказывается продлевать. Сумма отступных в соглашении игрока с итальянцами составляет 150 миллионов евро.

Леау в нынешнем сезоне отметился 6 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Италии. К игроку ранее также проявлял интерес «Манчестер Юнайтед».