Швайнштайгер: «У Марсьяля просто невероятный потенциал»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» оценил потенциал нападающего Антони Марсьяля. Напомним, на счету 27-летнего форварда два гола и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«У Марсьяля просто невероятный потенциал. Я помню, как он перешёл в «Манчестер Юнайтед» и в первом же матче забил в ворота «Ливерпуля». Антони сделал это особенным способом», – цитирует Швайнштайгера официальный сайт манкунианцев.

Летом 2015 года Марсьяль перешёл из «Монако» в «Манчестер Юнайтед» за сумму в районе 60 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона Антони отыграл в аренде за испанскую Севилью, за которую не забил ни одного гола в чемпионате.