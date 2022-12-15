«Атлетико» предложил «Челси» двух своих форвардов

Мадридский «Атлетико» предложил лондонскому «Челси» услуги двух нападающих. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «пенсионерам» были предложены Матеус Кунья и Жоау Фелиш.

Напомним, «Челси» нужно купить нового форварда в январское трансферное окно, чтобы заменить травмированного Армандо Брою, который больше не сыграет в этом сезоне. Учитывая, что следующим летом ряды команды наверняка пополнит Кристофер Нкунку, «пенсионеры» хотят найти на рынке краткосрочный вариант.

«Челси» ранее приписывали интерес к Фелишу, но ещё неизвестно, согласится ли клуб платить за португальца свыше 100 миллионов евро. Что касается Куньи, бразильцем также интересуются такие клубы из АПЛ, как «Арсенал», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».