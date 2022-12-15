Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг оценил последние успехи «Ньюкасла»

15 Декабря 2022 • 11:51 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил успехи «Ньюкасла» в нынешнем сезоне. Напомним, в данный момент подопечные Эдди Хау идут на третьем месте в Английской премьер-лиге, а манкунианцы – на пятом. Отрыв между командами составляет 4 очка.

«Ньюкасл» заметно вырос и добивается хороших результатов. Клуб сделал правильные инвестиции. Стоит отдать им за это должное. Команда выстроила правильное окружение и культуру», – цитирует тен Хага журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст.

Прошлой осенью «Ньюкасл» перешёл во владение государственного фонда из Саудовской Аравии. С тех пор в развитие команды было инвестировано более 200 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
11:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил последние успехи «Ньюкасла»
11:03 · Англия. Премьер-лига
Поттер не возглавит сборную Англии вместо Саутгейта
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал важные шаги в трансфере Милинковича-Савича
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Интер» нашёл замену Дюмфрису в «Тоттенхэме»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял интерес к Влаховичу
10:31 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с «Атлетико» о трансфере Мораты
10:03 · Англия. Премьер-лига
Клопп нашёл усиление для «Ливерпуля» и вступил в переговоры
09:37 · Англия. Премьер-лига
Существует вероятность перехода Мудрика в «Ювентус»
03:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может лишиться португальского игрока
14 Декабря
23:17 · Англия. Премьер-лига
​Кариус: «У меня нет вражды с «Ливерпулем»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника сборной Аргентины
20:26 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» готов предложить за талантливого Мукоко 10 млн евро 2
18:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Дюмфриса
16:03 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» может купить нападающего из АПЛ
15:26 · Англия. Премьер-лига
Жота не вернётся на поле ранее, чем в конце января
Все новости
Рекомендуем