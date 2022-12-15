Тен Хаг оценил последние успехи «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил успехи «Ньюкасла» в нынешнем сезоне. Напомним, в данный момент подопечные Эдди Хау идут на третьем месте в Английской премьер-лиге, а манкунианцы – на пятом. Отрыв между командами составляет 4 очка.

«Ньюкасл» заметно вырос и добивается хороших результатов. Клуб сделал правильные инвестиции. Стоит отдать им за это должное. Команда выстроила правильное окружение и культуру», – цитирует тен Хага журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст.

Прошлой осенью «Ньюкасл» перешёл во владение государственного фонда из Саудовской Аравии. С тех пор в развитие команды было инвестировано более 200 миллионов евро.